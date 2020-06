A arte da torcida do Zenit contra o coronavírus

A partida entre Zenit e Krylia Sovetov foi antecedida por um momento especial. Uma gigantesca imagem foi exibida pelo clube russo sobre seus torcedores nas arquibancadas com o objetivo de mostrar seu apoio contra a Covid-19.

A arte inicia com uma pessoa vestida com um traje de proteção contra o contágio segurando o vírus e derrubando-o. Em seguida, surge uma bola entre as mãos dessa pessoa. É a representação da pandemia sendo vencida e dando lugar ao futebol.

Em campo, a partida teve vitória do Zenit por 2 a 1, com dois gols de Dzyuba. O time da casa lidera o Campeonato Russo após 24 rodadas, com 12 pontos à frente do Lokomotiv Moscou, que tem um jogo a mais para disputar.