Frenki De Jong chegou ao Barcelona na temporada 2019/20 após brilhar durante quatro anos no gigante de seu país natal. No time catalão, ele soma 42 partidas, dois gols e três assistências.

Confira o vídeo com momentos do início da carreira do meio-campista holandês de 23 anos. Ele foi um dos destaques do Ajax durante a campanha história até a semifinal da Champions League de 2018/19.