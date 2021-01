A assustadora imagem do pé de João Félix

O Atlético de Madrid perdeu nessa quarta-feira para o Cornellà pela Copa do Rei da Espanha. Os comandados do Cholo foram eliminados da competição e a sua principal estrela, João Félix, não jogou bem.

Além disso, o luso deixou uma das imagens mais chocantes da rodada. Ao deixar o campo, o atacate foi flagrado tirando as chuteiras e foi possível ver um inchaço.

Um verdadeira 'bola' no peito do pé do jogador, que teve que deixar o campo mesmo com o clube precisando de gols, mas ao ver a imagem podemos entender a substituição.