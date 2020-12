A Atalanta escolhe o substituto de Papu Gómez: El Shaarawy

Papu Gómez parece ter os dias contados na Atalanta. Sua disputa com Gian Piero Gasperini o deixou em segundo plano, e por isso, as duas partes estariam buscando uma solução na próxima janela.

Os 'nerazzurri', enquanto isso, observam as opções de mercado para substituir o argentino, um dos grandes ídolos da equipe. E de acordo com o 'Corriere di Bergamo', esse nome já existe.

A citada fonte assegura que a Atalanta teria escolhido Stepahn El Shaarawy, que atualmente defende as cores do Shanghai Shenhua.

Aos 28 anos, o jogador atual na maior parte da sua carreira na Serie A (Gênoa, Milan e Roma), e por isso conhece a competição com a palma da sua mão. No entanto, a disputa promete, já que clubes como Juventus e Roma também estão interessados no atleta.