A Atalanta prova do seu próprio veneno contra o Napoli

Assistir as partidas da Atalanta é a certeza de ver gols. Normalmente, quem marca é o time de Bérgamo, mas desta vez o time de Gasperini provou do seu próprio remédio.

O Napoli de Gattuso precisou de apenas 20 minutos para marcar quatro gols. Hirving Lozano abriu o placar em um rápido contra-ataque. O segundo do 'Chucky' veio de fora da área.

Matteo Politano e Victor Osimhen, com uma assistência de Ospina, fecharam a goleada. Na etapa final, Lammers descontou para os de Bérgamo.

Com a vitória o time napolitano chegou aos 8 pontos e assumiu a 3º posição na tabela com três vitórias e uma derrota. É bom lembrar que o Napoli foi punido com menos um ponto por não entrar em campo contra a Juventus. Já a Atalanta fica em segundo com 9.

Na próxima rodada o Napoli visita o Benevento (9º), enquanto a Atalanta encara a Sampdoria (7º).