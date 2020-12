"A atitude do Barça após o 1 a 0 no Levante foi ridícula"

O Barcelona, ​​após o golpe na Liga dos Campeões contra a Juve, se recuperou com a vitória no Camp Nou e contra o Levante na LaLiga. Mas as sensações estavam longe de ser as melhores. E Miguel Rico, um ilustre jornalista, salientou a falta de um gene vencedor que via na equipa em sua aparição ao 'El Món' da 'RAC1'.

"A atitude do Barça depois de marcar o gol foi ridícula. Não de equipe pequena, mas de uma equipe muito pequena. Os três zagueiros estavam plantados no travessão e as laterais, nas trave", relembrou Rico, incrédulo.

“Eles defenderam o 1-0 do Levante como se fosse a Champions League. Nunca tinha visto uma atitude submissa, pouco ambiciosa e vergonhosa do Barça contra uma equipe que não fazia muito, excepto pressionar no último minuto porque dava na mesma perder por um ou por três", acrescentou.

Depois daquela vitória sobre a equipe de Paco López, a equipe de Koeman está agora focada no compromisso do meio da semana, também na LaLiga, contra a Real Sociedad, um dos times com melhor ritmo no campeonato.