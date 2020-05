Bola de Ouro 'não tira o sono' de Mbappé

Kylian Mbappé diz não estar focado nem ansioso para vencer a Bola de Ouro. O francês está de olho em outros títulos: a Liga dos Campeões com o PSG e a Eurocopa com a seleção da França.

Em entrevista ao 'Daily Mirror', Mbappé disse que não se pressiona para ganhar o prêmio da revista France Football. "Seria legal vencer, mas não é algo que me tire o sono. Não penso que preciso ganhar ela nesta ou na próxima temporada. Não tenho que estabelecer limites para isso".

O atacante do PSG é apontado como o grande candidato a suceder Cristiano Ronaldo e Leo Messi e reinar como vencedor da Bola de Ouro, prêmio cada vez mais valorizado. Para isso, uma transferência para o Real Madrid poderia ajudá-lo e o clube merengue tem Zidane como trunfo para contratá-lo.

Perguntado sobre suas ambições, o atacante afirmou: "Continuar vencendo com a seleção". Lembrando que Mbappé foi um dos protagonistas da França durante a conquista do bicampeonato mundial na Rússia, em 2018. O foco dele agora é a Eurocopa, que seu país não vence desde 2000.

"Na próxima temporada nós temos a Eurocopa e vencê-la será o nosso objetivo". Aos 21 anos, o atacante também quer marcar seu nome na história do PSG, ajudando o clube a conquistar a tão sonha liga dos Campeões.

"Uma das minhas grandes ambições é vencer a Champions e fazer parte da conquista do primeiro título europeu do PSG seria muito especial", disse Mbappé. O PSG está classificado para as quartas de final da atual Liga dos Campeões depois de eliminar o Borussia Dortmund. Porém, não há previsão de quando o campeonato será retomado.