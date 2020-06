A bola rolou e Vidal marcou para o Barça

O Barça não demorou a se adaptar a nova normalidade. Os de Quique Setién foram com tudo pra cima do Mallorca e abriram o placar no primeiro minuto.

A jogada começou com a recuperação de Frenkie de Jong. Logo Jordi Alba levantou a bola na medida para Arturo Vidal cabecear para as redes.

64 segundos, foi esse o tempo que o chileno precisou para colocar o Barcelona na frente no placar. Os azulgranas não marcavam um gol tão rápido assim desde 2016 quando Munir marcou contra o Málaga aos 63 segundos.