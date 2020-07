A briga de proporções épicas entre torcedores de Flamengo e Benfica nas redes sociais

Após muitas vitórias e títulos, chegou o momento de voltar para casa. O treinador Jorge Jesus trocou o Flamengo pelo Benfica nessa sexta-feira.

Os dois clubes anunciaram oficialmente a operação. O Flamengo com um 'Obrigado Mister' e o Benfica com "Bem-vindo a casa!". Institucionalmente parece tudo bem, mas futebol é paixão...

E o maior exemplo dessa paixão é o torcedor. Os do Fla, nesse momentos. estão divididos entre o “Judas” ou o “Obrigado”, mas as duas vertentes encontraram um inimigo em comum: o Benfica. O time português teve as suas redes sociais atacadas por flamenguistas raivosos.

Os lusos caíram na provocação e tentaram se defender, levando o tweet do Benfica a ter quase 6 mil comentários.