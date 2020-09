A bronca de Bielsa no seu tradutor: “Fale mais forte"

O Leeds teve uma estreia a altura no seu retorno a Premier League. A aquipe de Bielsa jogou de igual para igual com o Liverpool, mas os 'reds' saíram com a vitória graças a um dia inspirado de Mo Salah (4-3).

O treinador argentino, que mostrou todo seu descontentamento com a derrota, aprontou uma das suas ao ser entrevista ainda na beira do gramado. 'El Loco' deu uma 'chamada' no seu tradutor.

“Fale mais forte, porque ele precisa entender...”, disse o treinador ao tradutor. Não é a primeira vez que o Bielsa tem problemas dessa natureza.