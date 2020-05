A Bundesliga recebe o 'o.k.' do Ministro do Interior

Horst Seehofer, ministro do Interior da Alemanha e chefe de esportes no país europeu, falou sobre o retorno da Bundesliga dentro do cronograma, com início em 16 de maio que parece se encaixar no que é necessário para o retorno do futebol.

"Penso que o calendário proposto pela Bundesliga é realista e que pode permitir a retomada do campeonato em maio", afirmou o membro do governo alemão no 'Bild'.

Seehofer explicou que, em casos positivos, o cronograma poderia ser alterado, embora fosse a favor da competição alemã continuar seu curso.

"Se um caso de coronavírus for registrado em uma equipe, jogador ou membro da equipe técnica, o clube afetado, o último time que eles enfrentaram, deve ficar em quarentena por duas semanas", disse ele, antes de explicar que ainda existem riscos para o calendário e para a classificação, o que nos obriga a manter uma grande disciplina".

O ministro do Interior negou a existência de tratamento preferencial para o futebol e convocou todos para a reunião na quarta-feira 6 entre Angela Merkel e os presidentes dos estados federais de cada um para confirmar a reabertura do campeonato.