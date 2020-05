A Bundesliga vê complicado o retorno em 9 de maio

Nesta quinta-feira, houve uma reunião na Alemanha entre a chanceler Angela Merkel e os presidentes dos länder. E embora a questão do esporte fosse o ponto do dia, a decisão de reiniciar a Bundesliga terá que esperar até 6 de maio, quando será tratada como uma questão prioritária.

Alguns esperavam que essa reunião entre o governo central e os estados federais que compõem a Alemanha tivesse algum gesto positivo em relação à Bundesliga, mas não foi bem assim.

A situação em relação ao recomeço do campeonato alemão é a mesma de antes da reunião. O plano é que o futebol seja reiniciado no dia 9, mas, na ausência de confirmação, a próxima reunião, no dia 6, ameaça estragar a festa para aqueles que querem encerrar a Bundesliga em campo.

Pouco foi dito sobre isso após a reunião, o que faz mais de uma pessoa levantar as sobrancelhas. "É uma questão delicada", disse Helge Braun, do gabinete do governo do Ministério das Relações Exteriores, questionado pela 'NTV'.

Angela Merkel, questionada sobre o futuro da Bundesliga, não conseguiu evitar a pergunta sobre o pedido de Macron, sua contraparte francesa, e teve que enviar uma mensagem de calma, mas sem dar nenhuma esperança.

"Nem um pouco. Falo com o presidente francês com muita frequência, mas isso nunca foi um problema", respondeu ele, deixando a porta aberta para a conclusão no campo da Bundesliga, descartando, pelo menos por enquanto, a suspensão definitiva do campeonato.

A situação na Alemanha não é nada animadora. Existem mais de 162.000 casos confirmados e 6.467 mortes, e houve um aumento nas infecções na última semana.