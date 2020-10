A Bundesliga voltará a ser disputada com portões fechados

A Alemanha voltará a fechar os estádio do país para o público a partir de novembro. Essa é uma das medidas tomadas pelo governo de Angela Merkel na tentativa de conter a segunda onda do coronavírus.

É um passo atrás no caminho a nova normalidade, tendo em vista que o país já permitia a presença, em número reduzido, do público em partidas da Bundesliga.

No entanto, com o avanço dos contagios, medidas mais duras foram adotadas. De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI) a Alemanha teve nessa quarta-feira 14.964 novos casos de coronavírus, o novo recorde desde o início da pandemia. Cerca de 10.284 pessoas perderam a vida.