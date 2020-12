A CAF multa Aubameyang por contar que dormiu no aeroporto

No dia 16 de novembro, a Seleção do Gabão teve que esparar por muitas horas no aeroporto de Gâmbia por alguns problemas burocráticos, o que irritou Aubameyang.

Quase um mês depois do episódio, a Confederação Africana de Futebol decidiu multar Aubameyang por contar e denunciar o caso nas suas redes sociais.

O atacante compartilhou algumas imagens de como estavam os seus companheiros, já que tiveram que dormir no chão, e a CAF argumentou que o material é "ofensivo e degradante", e que "mancha a imagem do organismo africano".

Dessa forma, o atacante do Arsenal terá que pagar cerca de 10 mil dólares de multa a Federação.