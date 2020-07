Cinco brigam por vagas na última rodada da Premier

Na parte de cima da tabela, o título e o vice-campeão estão totalmente decididos, então Liverpool e Manchester City não têm nada em jogo contra Newcastle e Norwich, equipes que também chegam a essa data sem ter o que ganhar ou perder, já que três pontos não mudam muita coisa para os times que estão em 12º e 13º lugar.

A única coisa interessante no jogo será saber se Kevin de Bruyne fará história e sozinho alcançará o recorde isolado de maior número de assistências em uma única temporada do Premier.

Mais quente é a situação para quem está entre as posições de 3 a 7, com vagas em jogo para a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

A briga entre United, Chelsea, Leicester, Wolves e Tottenham

O Manchester United ocupa o terceiro lugar, com 63 pontos, e o enfrenta o Leicester, quinto colocado, com 62. O Chelsea é o quarto, soma 62 pontos e joga contra o Wolves, que está em sexto e acumula 59 pontos. Na expectativa de conseguir o improvável, o Tottenham de Mourinho, enfrenta o Crystal Palace.

O time de Old Trafford depende de si para ir à Liga dos Campeões, pois a vitória e o empate garantem a classificação. Até a derrota pode servir, desde que o Chelsea seja derrotado.

A equipe de Frank Lampard também pode ter a vaga com empate ou vitória. Além disso, como no caso anterior, poderá perder e se classificar caso o United vença, uma vez que o empate dos 'red devils' deixaria o Leicester com 63 pontos, mesmo número que o time de Londres, mas com vantagem pelos gols, primeiro critério de desempate.

O Leicester, se empatar, só pode comemorar no caso dessa combinação. Perdendo, não terá chances de ir à Liga dos Campeões, mas uma vitória garantirá seu ingresso se o Chelsea não somar três pontos.

Por sua vez, os Wolves têm uma chance remota de terminar em quinto: precisam vencer, torcer para o Leicester perder e tirar 15 gols na diferença do saldo de gols. Uma missão praticamente impossivel.

Estar na Liga Europa é bem mais provável. Se vencer o seu duelo em Stamford Bridge, estará garantida. Um empate o forçaria a esperar por um deslize do Tottenham e uma derrota, devido à diferença de gols, o deixaria na sétima posição se o Tottenham conseguir pontuar.

A situação de Mourinho é a mais complicada. Se perder, será o sétimo. Empatando, fica em sexto se os Wolves perderem. Vencendo, se classifica se o time de Nuno não vencer.

Vale ressaltar que quem é o sétimo ainda pode ir à Liga Europa se o Chelsea conseguir conquistar a Copa da Inglaterra sobre o Arsenal. Caso contrário, o sétimo lugar na classificação ficará sem vaga e serão os "gunners" que participarão da competição continental.