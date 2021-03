A camisa comemorativa da Inter por seus 113 anos de história

Nesta terça-feira, 9 de março, nada menos que 113 anos se passaram desde a fundação da Inter de Milão. Um evento que os 'Nerazzurri' quiseram comemorar com lembranças em seu site e redes sociais... e uma camisa especial.

Com o nome de 'Inter 113', foi colocada à venda uma edição da camisa desta temporada com o número '113' e as assinaturas dos jogadores titulares.

Além disso, a Inter publicou um texto emocionante no qual revisou sua história desde a sua criação em 1908.

Este é o texto dos 'Nerazzurri' para resumir seus 113 anos de história:

“Quantas vezes já pronunciamos a palavra GOL em nossa vida?

Fazíamos isso quando éramos pequenos, quando nossos pais nos ensinaram como começar. Fizemos isso no parque, na escola, nos campos do nosso bairro, com amigos. GOL!

Fazíamos isso toda vez que ouvíamos nossa Inter no rádio. Gritamos nas arquibancadas do San Siro, em todos os cantos do mundo, em frente à televisão, olhando para o nosso celular. GOL!

Um grito de alegria, libertador e abençoado. GOL!

Já foram 7.424 vezes que a Inter marcou no gol do adversário. 7.424 GOLS

Começamos em 1908: rebeldes e inovadores, desde a sua fundação. Irmãos e irmãs do mundo. Nossa cidade, nossa Milão, nos viu nascer, crescer, inspirar. Nossas cores se tornaram um símbolo em campo, incluindo vitórias, recordes únicos, campeões extraordinários e imortais. E fora de campo, com valores que ultrapassam fronteiras, unindo torcedores da Inter de todo o mundo.

Hoje completamos 113 anos: de triunfo, paixão e orgulho.

Hoje são 113 anos de GOL.

113 anos Inter".