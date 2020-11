A 'cantada' de Khedira ao Tottenham de José Mourinho

Apesar de ter sido uma peça fundamental para a Juventus, os dias de Khedira com a camisa da 'Velha Senhora' estão com os dias contados e o seu futuro parece bem distante da Serie A.

'Bild' informou nessa quarta-feira que o alemão está decidido a deixar o clube de Turim e se aventurar em outro gigante da Europa. PSG e Manchester United surgiram como possíveis destinos, mas agora outro nome ganha força.

De acordo com o diário 'AS', o Tottenham de José Mourinho estaria na briga pelos serviços do meia. Uma opção de agrada bastante ao jogador, como ele deixou claro em declarções a 'Sky Sport'.

"O meu sonho desde criança sempre foi jogar na Premier League, é um objetivo que ainda não alcancei, mas quando jogo contra equipes inglesas fico sempre entusiasmado e seria uma honra disputar esse campeonato. Assisti a muitos jogos da Premier League desde que era jovem, e agora tenho acompanhando muito a Premier League", disse.

Sobre a chance de voltar a jogar com José Mourinho: "Muitas pessoas falam sobre ele ser muito defensivo, mas ele é um vencedor, ele é um campeão. É por isso que ele me impressionou mais. Se recebesse um telefonema dele, não diria não", completou.