"A capacidade de recuperação de Ronaldo é incomum", diz Sarri

O treinador da Juventus, Maurizio Sarri , concedeu uma entrevista coletiva prévia a partida contra a Udinese, pela 35ª rodada da Serie A.

O treinador falou sobre Cristiano Ronaldo, a dupla que luso forma com Dybala e a respeito das críticas que vem recebendo.

"Falei com o Cristiano e ele me disse que se sente muito bem. Tem uma grandíssima capacidade de recuperação, faz parte do seu DNA, como a capacidade de se projetar até ao próximo objetivo a nível coletivo e individual. As suas capacidades de recuperação física e mental não são comuns", analisou Sarri.

"Tenho dificuldade em ver problemas de convivência entre dois jogadores de tão alto nível, pode haver jogos em que não preenchemos bem a área, mas isso é compensado pela capacidade individual de ambos, que marcaram entre si 51 gols", disse sobre CR7 e Dybala.

Pro fim, minimizou as críticas: "O meu interesse sobre esse assunto é relativo porque se trata de opiniões de jornalistas e porque, com todo o respeito, eu sei mais sobre o que se passa na equipe do que eles. Posso parecer presunçoso, posso estar enganado, mas eu tenho todos os dados disponíveis para saber mais do que aqueles que expressam uma opinião. Aceito, mas o meu interesse nela é relativo", completou.