A carta de Klopp aos torcedores do Liverpool

O torcedor do Liverpool não consegue conter a emoção de ser campeão da Premeir League. Após um jejum de 30 anos sem vencer a competição inglesa, os 'reds' estão euforicos.

Jürgen Klopp, treinador da equipe, resolveu publicar uma carta aberta aos torcedores, publicada no jornal Echo. O alemão agradeceu a todos que fizeram esse sonho possível.

"É importante que, em um momento como este, lembremos de tudo o que todos os nossos ex-jogadores e ex-gerentes fizeram para nos ajudar a nos colocar na posição em que estamos hoje", disse.

No entanto, Klopp não deixou de recriminar as comemorações realizadas sem nenhum protocolo de segurança em meio a pandemia do coronavírus. Cabe recordar que o Reino Unido é um dos países mais atingidos pelo COVID-19.

"Por favor, comemore, mas comemore de maneira segura e em ambientes privados, pelos quais não corremos o risco de espalhar ainda mais esta terrível doença em nossa comunidade. Se as coisas fossem diferentes, eu adoraria, mais do que todos, comemorar juntos, ter um desfile ainda maior do que aquele depois que vencemos a Liga dos Campeões no ano passado, para que todos pudéssemos compartilhar esse momento especial, mas simplesmente não é possível", alertou Klopp.

"Todos nós fizemos muito para combater o COVID-19 e esse esforço não pode ser desperdiçado. Devemos a nós mesmos e uns aos outros fazer o que é certo e, neste momento, isso significa estar juntos e estar juntos um pelo outro, separados", finalizou.