A carta de Kroos para Heynckes: "Se não fosse por você..."

Jupp Heynckes completou 75 anos e recebeu um dos mais sinceros parabéns durante a última sexta-feira. Foi o do meia Toni Kroos, que ele treinou no Bayer Leverkusen e Bayern de Munique.

O alemão aprecia profundamente o treinador e isso foi demonstrado em uma carta publicada pela mídia 'TZ' e 'Muenchner Merkur'. O agora jogador do Real Madrid se desenvolveu ao lado de Jupp Heynckes e nunca esquecerá isso.

"Olá treinador, parabéns pelo seu 75º aniversário. Nestes tempos, desejo a você mais saúde do que nunca. Também satisfação e diversão em sua vida. É uma ótima ocasião para agradecer novamente. Estou convencido de que, se não fosse pela sua confiança em mim, tanto em Leverkusen quanto em Munique, eu não seria capaz de dar certo. Você acreditava em mim, mas eu precisava desse treinador para me apoiar e me criticar para ser colocado à prova", começou o meio-campista.

Kroos afirmou que Jupp Heynckes é um exemplo para os treinadores atuais e para aqueles que estão começando suas carreiras no banco.

"Muitos treinadores podem aprender muito com você, já que se pode apreciar o que é possível quando confia em jogadores jovens, aposta neles e perdoa os maus jogos. Estou feliz por mantermos contato e nunca o perdermos. Você sempre aceitou meus convites para eventos e é um sinal de que você não era apenas um excelente treinador, mas uma ótima pessoa. Eu realmente quero vê-lo novamente. Saudações de Madri", finalizou a mensagem Toni Kroos.

O meia sentiu o gosto do sucesso com Heynckes no Bayern em que jogou 205 jogos e no Bayer Leverkusen que jogou quase 50.