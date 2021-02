A Champions dá uma segunda oportunidade para Varane

O Real Madrid chega às oitavas de final da Liga dos Campeões com várias baixas, embora com moral depois de uma vitória no Nuevo José Zorrilla que recoloca os homens de Zidane na luta pelo título.

A Atalanta parece ser um rival acessível, embora o seu potencial ofensivo já a tenha colocado entre as oito melhores equipes da Europa em Lisboa na temporada passada e esta temporada a tenha colocado sem problemas nas oitavas de final.

Para frear o time de Bérgamo, o time merengue não poderá contar com Sergio Ramos. E já se sabe que o poder defensivo da equipe merengue diminui muito sem tal jogador.

Caberá a Raphaël Varane liderar o Real Madrid na Itália e o jogo será uma revanche para ele, após seu decepcionante encontro com o Manchester City nas oitavas de final da última temporada.

Sem Ramos e com Nacho ao seu lado, os homens de Zidane já sofreram na fase de grupos na Ucrânia contra o Shakhtar, mas a verdade é que a equipe melhorou muito em 2021 no campo defensivo e também quando não contava com Sergio Ramos.

O de Bérgamo será o 81º jogo de Raphaël Varane na Liga dos Campeões desde sua estreia em 27 de setembro de 2011 contra o Ajax, ainda com José Mourinho no comando da entidade merengue.

Até o momento, foram 80 jogos em que apenas acumulou 15 derrotas e 15 empates, mas, isso sim, com dado retirado do BeSoccer Pro, dos 15 jogos perdidos, em nove ele não estava acompanhado por Sergio Ramos.

Agora que a renovação do zagueiro está no ar, Varane enfrenta uma prova de fogo não só para mostrar que o Manchester City foi um dia ruim, mas também para confirmar que pode liderar a defesa merengue nos próximos anos.