A Championship aparece como uma nova opção para Balotelli

O futuro de Mario Balotelli é incerto. O atacante italiano ainda não tem uma equipe após a sua saída do Brescia e ainda está a procura de um projeto que o atraia.

No entanto, de acordo com o 'The Sun', existe um clube na Inglaterra que pode convencer o atacante. Trata-se do Barnsley, que segundo a citada fonte está negociando diretamente com o jogador.

Balotelli, ainda de acordo com o diário inglês, foi oferecido ao time da Championship quando houveram contatos entre o seu agente e os presidentes do clube, Chien Lee e Paul Conway.

O Barnsley está otimista com a possibilidade de contar com o talento do atacante 'azzurro', mas sabem que Balotelli ainda tem outras opções.

Enquanto as coisas não se resolvem, o ex-jogador da Inter de Milão está treinando no Franciacorta da Serie italiana.