A chave da Champions da Inter: contratar descartados

A Inter de Milão surpreendeu o mundo do futebol na Europa ao conquistar o título da Liga dos Campeões em 2010. Ela deixou para trás um Barcelona que parecia invencível e derrotou o Bayern de Munique na final.

Em entrevista concedida a 'TMW', Marco Branca, que era o diretor de futebol, explicou como atingiram os objetivos.

"A chave para o sucesso da época é simples. Contratamos jogadores incomodados e motivados porque foram descartados. Houve uma grande renovação", disse ele sobre a chegada de Samuel Eto'o, a quem Pep Guardiola trocou por Zlatan Ibrahimovic, e Wesley Sneijder, que saiu pela porta dos fundos do Real Madrid.

Não foram as duas únicas contratações do Inter, que também buscou Lúcio, zagueiro brasileiro procedente do Bayern, e outras estrelas como Diego Milito, Thiago Motta e Gordan Pandev, que brilhavam no futebol italiano há algum tempo, mas não recebiam oportunidades em grandes clubes.