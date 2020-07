A chegada de Camavinga ao Real Madrid corre perigo

Apesar de ter vencido a LaLiga, o Real Madrid está mais do que certo de que neste verão não haverá grandes despesas com jogadores novos. Além disso, o próprio Florentino disse depois de vencer o Villarreal.

Essa mensagem pode afetar totalmente a assinatura de Camavinga. De acordo com 'AS', o jogador está considerando se aceita as ofertas que recebeu ou se espera um ano, embora o PSG e o Bayern estejam atrás dele.

Portanto, a chegada do craque está em sério perigo. De fato, Moussa Sissoko, o agente do jogador, já disse ao clube merengue que seu cliente pensa em deixar o Rennes.

A equipe francesa, por meio de seu diretor esportivo, Florian Maurice, afirmou há algumas semanas que não estava disposta a aceitar os 80 milhões que o Real ofereceu a Camavinga.

A situação no momento é desconhecida porque até a pérola franco-angolana pode permanecer em seu time se o clube conseguir se classificar para a Liga dos Campeões (ele precisa jogar a fase preliminar).

No caso de alcançar tal vaga, seria uma grande vitrine mundial para o jogador. Dessa maneira, os de Rennes poderiam obter mais rentabilidade econômica com Camavinga.