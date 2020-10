"A chegada de Cavani no United no último dia cheira a desespero"

O inglês Harry Redknapp falou sobre a chegada do atacante uruguaio Edinson Cavani ao Manchester United, após encerrar sua histórica fase no Paris Saint-Germain.

Depois de sete temporadas de sucesso com a equipe parisiense, com quem atingiu a marca de 200 gols em 301 partidas oficiais, o jogador de Salto assinou contrato de um ano com os ingleses.

Mas a chegada do atacante veterano de 33 anos a Old Trafford não agradou Redknapp, que não hesitou em criticar a forma como a operação foi encerrada para a sua incorporação no mercado de verão.

"Acho que todos sabem que gosto de apostar, mas nunca como o Manchester United fez quando contratou Cavani. Era óbvio que eles precisavam de alguém depois da derrota chocante para o Tottenham", disse o britânico em comunicado coletado pelo 'Daily Mail'.

E acrescentou: “O preocupante é que alguns pareciam jogar a toalha... Agora, a contratação de Cavani, aos 33 anos, ganhando 221 mil euros por semana e no último dia do mercado de transferências cheira a desespero".