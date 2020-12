A chegada de Cristiano Ronaldo à cerimônia do Globe Soccer 2020

Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo protagoniza mais uma premiação na elite do futebol. Neste domingo, ele está presente ao Globe Soccer Awards Dubai 2020.

O português chegou à cerimônia de gala com sua companheira Georgina Rodríguez e Cristiano Jr., seu filho de dez anos. Vestidos em alto estilo, a família vai acompanhar o evento em que o craque é um dos principais indicados.

O atacante da Juventus está concorrendo em duas categorias. Ele foi indicado a melhor jogador do ano junto com Messi e Lewandowski, e ainda concorre a melhor do século com Messi, Ronaldinho e Salah.

No ano passado, Cristiano Ronaldo recebeu a premiação pelo quarto ano consecutivo. O troféu de 2019 foi entregue dias após ele perder a Bola de Ouro, da revista 'France Football', e o The Best, da FIFA, para Lionel Messi.

Os finalistas do Globe Soccer Awards Dubai 2020

Jogador do século: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah e Ronaldinho

Jogador do ano: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski

Treinador do século: Alex Ferguson, Josep Guardiola, José Mourinho e Zinedine Zidane

Treinador do ano: Gian Piero Gasperini, Hans-Dieter Flick e Jürgen Klopp

Equipe do século: Al Ahly, Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid⁣

Equipe do ano: Bayern de Munique, Liverpool e Real Madrid

Agente do século: Giovanni Branchini, Jorge Mendes e Mino Raiola