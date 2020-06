A chegada de João Félix no Atlético ainda gera críticas em Portugal

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, ofereceu declarações à televisão oficial do clube para falar da assinatura de João Félix com o Atlético de Madrid no verão de 2019.

Os rojiblancos pagaram pelo português incríveis 120 milhões de euros, em uma operação realizada por Jorge Mendes, representante do jogador português.

Por esse motivo, Vieira falou novamente sobre uma operação que ainda vem gerando muitas críticas: "Muitas pessoas dizem que pagamos comissões, mas precisamos saber como o mercado funciona".

"Existem jogadores no mercado, isso é futebol. Nesse caso, foi com Jorge Mendes, com quem combinamos 10% dessa operação. Muitos o criticam, nenhum acreditava que era possível vender por 120 milhões de euros e alguns ainda acham que o dinheiro nunca chegou", acrescentou.

"Ou é inveja, ou eles estão simplesmente falando mal de uma das vendas mais preciosas da Europa. Ele é um jogador formado por nós que teve um desempenho notável no primeiro time", disse o presidente do time português.