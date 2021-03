A 'cláusula Barça' na renovação de Xavi com o Al Sadd

Desde que pendurou as chuteiras e foi para os bancos, Xavi Hernández não parou de acumular vitórias no Al Sadd na Liga do Qatar. O seu bom trabalho o colocou na órbita de um Barça que parece ser o seu futuro destino, embora por enquanto o ex-meia ainda se encontre no país onde deu os seus últimos passos como profissional.

A equipa do Catar está mais do que satisfeita com o trabalho do catalão e, por isso, a diretoria já apresentou ao lendário camisa 6 do Barcelona uma proposta para alargar a sua ligação ao clube.

De acordo com informações da 'AS', Al Sadd já contatou Xavi para lhe oferecer um novo contrato até o verão de 2023. O compromisso atual termina em alguns meses, em 2021.

A oferta do elenco do Catar passa por uma melhoria econômica substancial para ele e sua comissão técnica e, acima de tudo, uma exigência que Xavi muito almejava para o futuro: a famosa 'cláusula Barça'.

É um salvo-conduto que permitiria a ele abandonar a equipe sem ter que dar compensação financeira no caso de o Barcelona requerer os seus serviços como treinador. Algo que já incluía o atual contrato de Xavi e que a seleção do Catar está disposta a manter.

No momento, Xavi não se pronuncia depois de pedir ao clube um pouco de tempo, embora pareça muito perto de aceitar a proposta. De acordo com a informação, Xavi está muito confortável em Doha e sua intenção é ficar por mais um ano, por isso ele quer assinar apenas até 2022 e, assim, decidir novamente seu futuro no próximo ano. Será esse o momento de ir para o Camp Nou?