A comemoração de Haaland que pode ofuscar a de CR7

Algumas comemorações ficam guardadas na história e os torcedores as reproduzem em qualquer parte, a primeira quem vem a mente é a de Cristiano, mas Haaland poderia ganhar o seu espaço.

Surgiram vários vídeos nas redes sociais de usuários dançando com Achraf como Haaland fez contra o Schalke 04. Esse movimento de ombros sem muito entusiasmo viralizou. Alguns dizem que serve para qualquer ritmo.

Tanto que o próprio Borussia Dortmund fez uma montagem que compartilhou no Instagram onde o atacante aparece com aquele famoso óculos de sol. Essa pode ser a dança do verão na Europa, deixando o "siuuu" de Cristiano no esquecimento.