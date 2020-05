As comemorações proibidas pela Covid-19

A lista, compilada por 'ESPN', mostra algumas celebrações que não podem ser realizadas nessa nova normalidade, como abraçar um colega ou beijá-lo.

Gol de Grosso na Alemanha em 2006

Grosso, com o gol marcado na prorrogação contra a Alemanha, permitiu à Itália chegar a uma final que mais tarde venceria.

Messi e Romero no Brasil em 2014

Sergio Romero se tornou herói da Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2006. Primeiro foi Maxi Rodríguez e depois foi Messi quem abraçou o goleiro.

Caniggia e Maradona em 1996

Um dos beijos mais lembrados na história do futebol, aquele que Caniggia e Maradona deram um ao outro no 4 a 1 na Bombonera contra o River Plate.

Tevez e Maradona em 2020

Antes de Carlos Tévez levar o Boca ao título da Superliga, ele foi até Maradona para beijá-lo, repetindo o gesto feito com Caniggia.

Kun Agüero em 2012

Kun Agüero marcou no último minuto do último jogo da temporada 2011-12, contra o QPR, para dar a primeira Premier da história do City. Todos se jogaram sobre o argentino.

Alessandro Florenzi em 2014

Uma das imagens mais fofas já vistas. Alessandro Florenzi marcou no jogo entre Roma e Cagliari e subiu às arquibancadas para beijar sua avó.

Messi na final da Liga dos Campeões de 2009

Leo Messi marcou um gol raro para ele, de cabeça, e perdeu uma chuteira ao saltar. O argentino, após fazer o gol contra o Manchester United, beijou seu calçado.

Aubameyang e Reus em 2015

Aubameyang usou uma máscara várias vezes, mas houve um tempo em que ele compartilhou com Marco Reus, algo proibido hoje.

Messi e Sergi Roberto em 2016

Na grande virada do Barcelona contra o PSG, com o gol de Sergi Roberto, todos os atletas se jogaram em cima do herói da noite. Então, quando terminou, Leo Messi foi levantado pelos torcedores do Camp Nou.