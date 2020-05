O complicado plano para substituir Lautaro

Caso Lautaro fique na Inter de Milão, a diretoria não vai precisar pensar em reforçar o ataque. Mas o Barcelona está muito interessado em contratá-lo e cada vez mais parece que o argentino vai acabar no Camp Nou.

O ex-jogador e diretor de esportes do Racing, Diego Milito, já o vê com Messi juntos no time catalão.

Diante desse contexto, a imprensa italiana afirma que o time milanês tem um substituto ideal em mente. 'CalcioMercato', porém, ressalta a dificuldade dessa contrtação.

Equipes como Bayern de Munique, Liverpool e o próprio Barcelona estão de olho no jogador do RB Leipzig.

Por isso, a Inter, segundo a mesma fonte, quer convencê-lo com um projeto sedutor em que ele será o protagonista de uma equipe que vai girar em torno dele.

Resta saber se a quantia envolvida na proposta é suficiente para concorrer com os outros gigantes europeus e atrair o alemão que soma 27 jogos em 36 partidas nesta temporada.