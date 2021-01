A condição de Ernesto Valverde para treinar o Olympique de Marselha

Em face do mau momento do Olympique de Marselha, começou a soar neste sábado um rumor de que a entidade francesa estaria cogitando a possibilidade de dar tal cargo ao ex-técnico do Barcelona, Ernesto Valverde.

Porém, caso aconteça, seria no fim da atual temporada, já que em junho de 2021 termina o contrato de André Villas-Boas, que reconheceu publicamente o apoio da diretoria.

Como aponta o jornal 'Marca', a possível chegada de Valverde parece mais do que complicada, já que o técnico teria imposto uma condição: quer lutar por títulos.

E nesses momentos, o OM dificilmente poderá lutar por algum troféu durante a próxima temporada. O ex-treinador quer uma equipe competitiva e poderia descartar a oferta do clube francês.