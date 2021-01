A condição do City para renovar com Agüero é uma drástica redução de salário

A pandemia provocou grandes prejuízos financeiros ao mundo do futebol. Nem os clubes mais fortes do mundo se livraram disso. Por isso, todos estão tentando economizar ao máximo.

O salário dos jogadores é a principal fonte de gastos por para os clubes. O City, por exemplo, poderia reduzir o salário de algumas das suas estrelas, e a primeira poderia ser Agüero...

O contrato do Kun encerra em junho. Mas tanto a diretoria como Pep Guardiola, adorariam a permanência do argentino. Uma oferta poderia acontecer, mas de acordo com o 'The Sun' com uma condição primordial: uma redução salarial.

A citada fonte assegura que a ideia do City é cortar pela metade o salário do atacante. Agüero recebe atualmente cerca de 292 mil euros por semana, e teria que se conformar com 146 mil.

Se essa proposta não agradar o atacante, o Barcelona poderia ser o seu destino. A imprensa inglesa divulgou algumas informações sobre um possível futuro 'culé' para o Kun.