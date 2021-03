A condição do United para contratar novos craques

Ed Woodward, vice-presidente do Manchester United, quer dar o toque final ao seu time com algumas contratações de renome e dos sonhos, mas a realidade econômica do Manchester United é diferente. Será preciso vender, como muitos clubes, para poder comprar.

Contratar Haaland e Sancho não será fácil. E não será barato também, um outro ponto importante. E no United, enquanto sonham com essas contratações multimilionárias, eles fazem das tripas coração para não serem engolidos pela crise.

Com renda limitada, será necessário vender para poder assinar. E não serão seus principais jogador que serão demitidos. Parece que Pogba vai ficar e Bruno Fernandes é cotado para ser a pedra angular da formação da equipe a partir de agora.

Portanto, os 'red devils', conforme explicado por 'AS', terão que ganhar dinheiro com outros jogadores. Talvez com um de seus goleiros, já que a luta pela titularidade entre De Gea e Henderson proposta por Solskjaer não está saindo como o esperado. Talvez algum dos jovens que vem se destacando. Em alguns meses vamos tirar essas dúvidas.