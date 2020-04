A condição para acabar com os rebaixamentos na Argentina

O futebol argentino continua analisando a possibilidade de ter um número maior de equipes na elite, podendo chegar a 30 times.

Cogita-se cancelar os rebaixamentos até 2023, data que não é certa, porque, segundo o jornal 'Olé', os dirigentes dos grandes clubes divergem parcialmente.

O jornal disse que esses clubes aprovariam o cancelamento dos rebaixamentos, mas com a condição de que retornassem em 2022 com o mesmo sistema de médias.

Essa é uma opção cogitada por outros países, como o que já confirmou o México, para adaptar as competições diante da interrupção do futebol, auxiliando financeiramente as equipes, que receberiam maiores verbas para se recuperar da crise.