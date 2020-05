A condição polêmica da Albânia para retomar o futebol

A Albânia é outro país da Europa que já está trabalhando no retorno do futebol. Mesmo não tendo um esporte de visibilidade internacional, ganhou repercussão pelas condições para a bola voltar a rolar.

As autoridades parecem não estar tão preocupadas com as medidas de prevenção planejadas para a retomada dos trabalhos, prevista para acontecer ainda em maio.

Segundo 'TMW', as reuniões entre o Ministério da Saúde da Albânia e a federação de futebol do país levaram à decisão de não realizar teste do coronavírus nos jogadores antes do retorno.

Até agora, o país tem 856 casos confirmados, dos quais 627 foram curados e 31 resultaram em morte. Números que não são tão significativos, mas a precaução é tida como prioridade na grande maioria dos países que retomam suas atividades devido à alta capacidade de transmissão do vírus.