A conexão nigeriana que destruiu o Everton

Um doblete do nigeriano Josh Maja deu ao Fulham uma vitória por 2-0 no Goodison Park contra o Everton, que está se afastando das vagas para a Liga Europa.

O Everton de Carlo Ancelotti, com o colombiano James Rodríguez como titular, mas substituído aos 68 minutos devido a lesão pelo brasileiro Bertrand, estava apagado contra um rival ancorado na zona de rebaixamento que recuperou alguma esperança de permanência após recuperar a vitória.

O Fulham, que acumulou doze jogos sem vencer na Premier League, entrou no caminho da vitória no início do segundo tempo, mas já havia alertado no primeiro, com um chute na trave de Reid, ao qual o Everton respondeu com um chute potente na trave, obra de Coleman depois da meia hora de jogo.

Inspirado, Maja abriu o placar depois de desviar um cruzamento de seu compatriota Ola Aina e vencer o goleiro sueco Robin Olsen.

Os movimentos de Ancelotti, que imediatamente colocou no jogo o norueguês Joshua King e Michael Keane, não funcionaram e pouco depois, aos 65 minutos, Josh Maja marcou o segundo e sentenciou a partida.

A derrota deixa o Everton em sétimo lugar, dois pontos atrás do Chelsea, que marca a zona da Liga Europa.

O Fulham, apesar da vitória, continua antepenúltimo, na zona de rebaixamento e sete pontos atrás do Newcastle, que marca a zona da salvação.