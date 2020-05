A continuidade de Víctor Moses na Inter se complica

Víctor Moses (29) chegou a Inter no mês de janeiro procedente do Chelsea, que interrompeu o seu empréstimo ao Fenerbahçe pela falta de protagonismo do nigeriano, que só havia disputado sete jogos pelo time turco.

Apesar de não ter tido tempo suficiente de demonstrar o seu potencial na Inter devido a paralisação do futebol pela pandemia do coronavírus, o clube italiano não estaria disposto a efetuar a sua opção de compra, de acordo com o 'FC Inter News'.

A cláusula de 12 milhões de euros é considerada alta e a única forma do nigeriano continuar defendendo a camisa 'neroazzurra' seria com um novo empréstimo.

O clube da Lombardia tem tudo para ser um dos protagonistas da próxima janela, já que a saída de Lautaro deve pautar as negociações e a Inter teria que buscar um substituto. Além disso, Conte teria pedido os reforços de Emerson, Kurzawa e Arturo Vidal.