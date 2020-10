A contratação de Robinho ainda pode ser cancelada?

Apesar das punições impostas pela Fifa, o Santos acertou o retorno de Robinho, mais uma vez. O atacante já teve seu contrato regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas, mesmo assim, ainda não pode participar de jogos oficiais pelo clube. Na verdade, sua contratação ainda corre o risco de ser cancelada pelo Conselho Deliberativo do Santos.

De acordo com o com o artigo 91 do estatuto do clube da Vila Belmiro, qualquer contratação precisa ser aprovada tanto pelo Conselho Fiscal, quanto pelo Conselho Deliberativo. O negócio já foi liberado pelo Fiscal e pelo comitê de gestão, mas ainda precisa da segunda parte da aprovação.

Assim, por mais que já esteja registrado no Boletim Informativo Diário da CBF - condição obrigatória para qualquer jogador entrar em campo -, Robinho ainda aguarda a liberação do Conselho para vestir a camisa do Santos novamente. Porém, isso é algo que pode não ser tão simples quanto parece.

O retorno do camisa 7 à Vila Belmiro vem causando bastante polêmica, principalmente por conta de sua condenação, no ano de 2017, por crime de violência sexual, na Itália - que ainda está em recurso.

Por conta desse fato, após o anúncio do atacante, alguns patrocinadores do Santos manifestaram descontentamento com a contratação, pois não queriam ter suas marcas ligadas ao jogador. Inclusive, segundo revelado pelo blog do Rodrigo Capelo, no GE, a Orthopride, que tinha acordo com a equipe até fevereiro de 2021, rompeu o contrato vigente após a chegada de Robinho, citando "respeito às mulheres".

Torcedores do Santos também se mobilizaram e organizaram uma campanha nas redes sociais contra a chegada do novo reforço, com o título de #RobinhoOut e #ForaRobinho.

Além disso, o momento interno do Santos por si só já está extremamente conturbado. Com o afastamento de José Carlos Perez da presidência, Orlando Rollo, mandatário em exercício, vem tentando negociar dívidas e livrar o clube das punições impostas pela Fifa, que impedem a contratação de novos jogadores - a chegada do camisa 7 só foi possível graças a tais esforços.

Em meio a tudo isso, Robinho aguarda a definição do Conselho Deliberativo para ficar à disposição do técnico Cuca. Até lá, a novela pode ganhar novos episódios.