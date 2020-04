A conversa de Dybala com Del Piero durante confinamento

A Itália é, junto com a Espanha, o país mais atingido pela pandemia do COVID-19. Com o futebol parado, os jogadores agora estão entretendo a equipe com conversas como esta, nas quais Dybala e Del Piero conversavam um pouco sobre tudo.

Embora, é claro, a primeira coisa que Del Piero fez foi se preocupar com Dybala, que deu positivo junto com a namorada. "Está ficando um pouco longo para nós", disse o argentino.

"Eu tive que parar o treinamento. Os médicos me enviaram algumas vitaminas. Felizmente, estamos bem há alguns dias. Agora, aguardamos os resultados do novo teste", explicou Dybala.

Del Piero então pediu ao interlocutor para contar a história da camisa. Dybala concordou. "Participei de um leilão de uma camiseta sua de 2010-11 que não tinha e a perdi por dez euros para uma criança", lembrou.

"Mas o pior é que o sistema nunca me notificou que minha oferta havia sido superada. Foram cinco horas antes de terminar e eu esperei pensando em ganhar, mas no último momento surgiu uma oferta que eu não sabia e a perdi, não podia oferecer mais", acrescentou Dybala.

Del Piero prometeu dar a ele uma, mas Dybala aumentou a aposta: eles apostariam uma camisa da Juventus em uma rodada de pênaltis contra Buffon, cobrando dez com cada pé. Del Piero aceitou.

Eles também falaram sobre a Argentina e suas preferências no futebol. Del Piero pediu a Dybala para escolher entre River e Boca, e 'la Joya' surpreendeu com sua resposta. "Qual deles eu prefiro? Instituto de Córdoba! Esse é o meu clube favorito na Argentina, onde joguei", respondeu ele.

Mas ele admitiu admirar Riquelme, uma lenda do Boca que atualmente faz parte da diretiva 'xeneize'. "Ele é um jogador amado pelos torcedores do Boca, mas também pelos torcedores do River, porque era um jogador incrível", disse Dybala.