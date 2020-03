A conversa entre Cannavaro e Casillas sobre o coronavírus

Dois pesos pesados do Real Madrid tiveram um bate-papo para tratar sobre a situação causada pelo coronavírus. Cannavaro, que trabalha no país onde a pandemia começou, acompanhou de perto o problema desde o primeiro dia e foi o protagonista da conversa com seus relatos.

"Aqui na China, as coisas estão muito melhores do que antes. Aqui o problema está controlado, a única coisa que fazem é colocar de quarentena durante duas semanas as pessoas que chegam de outros países. É uma regra que está sendo controlada, o problema está na Europa porque as pessoas não perceberam ainda que têm de ficar em casa… Sinto-me mal, vejo as pessoas na rua… O problema na Itália são os hospitais, já se montam hospitais na rua porque chegam pessoas demais e não há camas para todos. Há ainda outro problema é a falta de máscaras e outros materiais para os médicos”, iniciou Cannavaro.

O italiano falou sobre sua presença quando o surto surgiu na China: “Tive o azar de viver este vírus em China. Quando começou a aparecer, voltei oito dias na China, na minha cidade. Saí duas vezes e parecia um filme, sabes? Uma cidade de 30 milhões que estava vazia. Depois, em todos os lugares onde passava tinham um termômetro que te apontavam dizendo ‘Gripe, gripe’. No banco, antes de entrar na cidade desportiva, antes de entrar em minha casa… Era a única maneira para tentar controlar o vírus”.

“Bem, estamos bem. Com força, com energia, com vontade de viver. Vamos ver se conseguimos passar este pequeno revés que está afetando toda mundo e se saímos mais fortes de tudo isto, para cada um fazer a sua vida e nos ajudarmos todos”, respondeu Iker Casillas, goleiro do Porto.

“Aos nosso avós pediam para ir para a guerra, a nós pedem que fiquemos no sofá, com Netflix, com Instagram… É um esforço que temos de fazer, que todo mundo tem de fazer porque é a única maneira de não difundir o vírus”, concluiu o italiano.