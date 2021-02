"A Copa do Mundo será histórica"

Xavi Hernández, lenda do Barcelona e atual treinador do Al-Sadd, garantiu que a Copa do Mundo de 2022 do Catar "vai ser histórica" ​​e que será uma vantagem para os jogadores disputá-la em dezembro e para os torcedores a curta distância entre os estádios.

“A mudança de calendário é um sucesso. Neste país, se existe algum handicap é o calor e no verão seria muito difícil competir nestas condições, principalmente também para os torcedores. Jogar em Dezembro é uma vantagem para o jogador , porque está em melhor forma. As Copas do Mundo têm sido historicamente no final da temporada e chegam com cansaço mental e físico. Os jogadores serão vistos na melhor forma possível e isso é uma vantagem", disse ele em declarações fornecidas pela organização da Copa do Mundo.

Xavi também destacou as vantagens que terão os torcedores que vêm assistir à Copa. “O Catar é um país pequeno, de tamanho pequeno, e o jogador não vai precisar viajar. Vai ficar sempre no mesmo hotel. É uma vantagem para o espetáculo e para a torcida, que poderá assistir a dois jogos no no mesmo dia. Será uma Copa histórica. Não tenho dúvidas de que as pessoas vão ficar muito surpresas. Há muito preconceito com essa cultura e com esse país”, disse.

Nas partidas do Mundial de Clubes, os torcedores já foram vistos nas arquibancadas, um exemplo de como as coisas estão sendo feitas no Catar, segundo Xavi.

“Apesar da situação do COVID-19, o Catar está bem. O país está bastante controlado, não temos excesso de casos e o futebol segue. É a melhor mensagem para a sociedade. Nos últimos meses tivemos público nos estádios. É uma mensagem global positiva, se as coisas forem bem feitas e você for responsável, com tudo sob controle, sairemos dessa situação. Países sérios e responsáveis ​​sairão dessa situação antes”, disse.

Xavi também manifestou o desejo de que os torcedores voltem aos estádios o mais rápido possível para que o futebol reconquiste sua identidade.

"Futebol é emoção, é paixão. Num jogo sem público falta o melhor, que é o povo. Você joga para a torcida. Um estádio vazio é triste. Na medida do possível que as pessoas voltem aos estádios, o bom futebol voltará com mais motivação de todos", disse ele.