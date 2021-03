"A Copa do Rei não salvará temporada do Barcelona"

O Barcelona pode terminar a temporada com, pelo menos, um título, o que para o ex-jogador e ídolo 'culé', Rivaldo, não seria suficiente.

Em sua coluna em 'Betfair', o pentacampeão mundial analisou a temporada do conjunto catalão. "Sempre é importante conquistar títulos e chegar numa Final da Copa do Rei deixa o clube mais perto desse objetivo, porém, atendendo ao grande investimento feito não seria por aí que a temporada ficaria salva", escreveu Rivaldo.

"Em minha opinião, e com a Champions praticamente descartada, o time precisa buscar o título do Campeonato Espanhol no qual ainda tem boas chances visto faltarem muitos jogos", completou.

O brasileiro também falou sobre o papel de Griezmann no elenco catalão: "Recentemente, ele vem ficando mais vezes no banco de suplentes e os bons resultados do Barcelona estão dando razão ao Koeman nessa decisão, no entanto, isso não invalida que o atacante gaulês continue sendo um grande jogador".

"Mas ele precisa confirmar essas credenciais dentro de campo sempre que for chamado pelo técnico holandês, pois enquanto isso não for acontecendo o Koeman não terá total confiança para o colocar jogando de início", disse.

Por fim, Rivaldo também falou sobre o trabalho do treinador Ronald Koeman. "Apesar das difíceis circunstâncias em que vem desenvolvendo seu trabalho, Ronald Koeman está indo muito bem. Seu sorriso e comemoração com os jogadores é a melhor demonstração de que ele está realmente focado no seu trabalho de reerguer o clube dentro das suas possibilidades", concluiu.