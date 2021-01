A Copa do Rei, uma competição maldita para Zidane

A visita do Real Madrid será o início da trajetória da equipe nessa edição da Copa do Rei. Os merengues, após a eliminação na Supercopa da Espanha, sonham em conquistar um título que Zidane ainda não tem.

Ainda como jogador, o francês esteve bem perto do título em duas oportunidades, mas ficou no quase no 'Centenariazo' e contra o Real Zaragoza. Já como auxiliar de Ancelotti, em 2014, sim que venceu, mas sem protagonismo.

Na temporada passada, o Real foi eliminado de maneira surpreendente pela Real Sociedad dentro de casa (3-4). Essa não foi a única decepção de 'Zizou' no comando do Real na competição, já que na 2017-18 quem acabou com o sonho foi o Leganés e na 2016-17 o Celta.

Se o Barça é considerado o 'Rei de Copas' nesse século, não podemos dizer o mesmo do time do Bernabéu, que só levantou a taça em 2011 e 2014.