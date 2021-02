A cópia de Benzema que vem encantando a Europa

Amine Gouiri foi uma das contratações do Nice no mercado do verão passado. O clube francês apostou no jogador de 21 anos e o Lyon deve estar arrependido de ter aceitado a sua saída.

Ele partiu por cinco milhões de euros depois de se formar na base de Lyon, onde não se destacou por falta de paciência, tempo e oportunidades.

Mas Gouiri já explodiu e fez isso no Nice. Da mesma forma como Benzema deixou o Lyon, este jovem atacante já marcou onze gols e três assistências em sua primeira grande temporada em alto nível.

O Nice lhe deu confiança e ele respondeu da melhor forma que um jogador poderia, com gols, vitórias e um papel fundamental.

Com isso, Gouiri já disputou 27 jogos e começou em 25 deles, por isso já jogou praticamente tudo em Nice, sendo a referência ofensiva da equipe aos seus 21 anos.

E, é claro, esse desempenho se traduz em interesses de grandes clubes. O jornal 'AS' indicou que Gouiri poderá sair do Nice no verão, o que, apesar de importante, poderá dar sinal verde caso receba uma boa oferta em face da crise que a pandemia deixou.