A cotovelada de Nyom em Messi era para cartão vermelho?

O duelo no Coliseum Alfonso Pérez entre o Getafe e o Barça foi ao intervalo sem gols, mas apresentou uma jogada bastante polêmica pouco antes do apito do juiz.

Em uma jogada na intermediária, na disputa pela bola, o zagueiro Nyom acabou atingindo Messi com uma cotovelada.

A 'Pulga', após o choque, caiu imediatamente no chão com as mãos no rosto e evidentes demonstrações de dor. Nyom, por sua vez, também ficou no chão sentindo o choque entre sua perna e a perna de Leo.

A jogada parecia claramente falta e o árbitro estava perto demais para deixar passar despercebido. A falta foi marcada, mas não foi mostrado nem sequer um cartão amarelo. Para você, a jogada foi digna de expulsão?