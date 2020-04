A declaração de amor de Thiago Silva ao Fluminense

Sem futebol, os jogadores aproveitam para manter contato com os torcedores. Thiago Silva, por exemplo, preparou uma reunião especial com seus seguidores no Instagram.

Em transmissão ao vivo, Thiago Silva respondeu várias perguntas. Um deles era um fã que queria saber se ele voltaria ao Fluminense como jogador.

"Tenho o sonho de jogar novamente no Fluminense, porque nos momentos mais difíceis da minha vida esse clube abriu as portas do time de futebol para mim. Essa gratidão está acima de qualquer outra coisa", explicou.

Thiago Silva não queria marcar uma data para esse retorno, mas não tem dúvida de que ele chegará. "Ainda não sei quando, mas pretendo voltar a vestir a camisa novamente", concluiu.