Ronaldinho presta depoimento após ser detido no Paraguai com passaporte falso

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto foram transferidos para o Ministério Público na quinta-feira para prestar depoimento sobre sua entrada no Paraguai com supostos passaportes falsos, depois de passarem a noite sob custódia policial no hotel onde estavam hospedados.

Ambos foram levados a prestar depoimento no Departamento de Crime Organizado do Ministério Público, do Hotel Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, na cidade de Lambaré, nos arredores de Assunção, onde na quinta-feira o ex-jogador planejava apresentar um projeto de caridade.

Os oficiais apareceram no hotel ontem à noite e apreenderam os passaportes dos dois irmãos e prenderam um brasileiro que estava com eles e que supostamente lhes forneceu os documentos.

Os documentos estavam em nome de Ronaldo de Assis Moreira e Roberto de Assis Moreira.

O ex-jogador do Barcelona e seu irmão chegaram quarta-feira à tarde no aeroporto internacional de Assunção e passaram todos os controles sem problemas.

Fontes do Ministério do Interior disseram à mídia que o Departamento de Identificações informou ao de Migrações que os passaportes não estavam registrados no sistema, portanto há uma investigação aberta.

Segundo o Ministério Público, os dois irmãos declararam que foram a Assunção a convite de Nelson Belotti, proprietário do cassino Il Palazzo.

Eles também mencionaram que o ex-jogador planejava apresentar na quinta-feira em Assunção o programa de assistência médica gratuita "Saúde móvel de meninas e meninos", um atendimento móvel para crianças no Paraguai que está sendo realizado por uma fundação de caridade.

Nesse evento, Ronaldinho também apresentaria seu livro "Gênio da vida".