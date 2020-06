A dedicatória de Messi que deixou Agüero em choque

'Kun' Agüero está sendo muito ativo no seu canal do Twitch com mais de três milhões de seguidores. O jogador do City estava ao vivo quando mostrou o presente que sua esposa lhe deu.

Sofia preparou um livro com dedicatórias e fotos dos seus companheiros, amigos, jogadores e pessoas próximas, entre eles estava Leo Messi, grande amigo do jogador do City.

"Leo, obrigado. Você escreveu demais. Não imaginou que fosse para um livro, se não ia se esforçar mais", comentou o 'Kun' em meio a gargalhadas.

A mensagem de Leo foi: "Feliz aniversário, rapaz. Te amo muito".