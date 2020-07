A despedida de Jorge Jesus

Jorge Jesus será para sempre uma lenda no Flamengo. Lembrado como o treinador que devolveu o prestígio internacional ao rubro-negro carioca. Na sua despedida, o luso se emocionou.

"É a nossa despedida. Vocês são um grupo maravilhoso, mas porque estão num clube maravilhoso. Não são só os jogadores que contam, não é só o técnico que conta. Toda a estrutura que rodeia... Este clube está no caminho certo. Vocês são a mola real do clube, é verdade, mas só conseguem com o trabalho de muita gente", disse.

"E aqui está uma demonstração do que é este clube, do que vai ser este clube no futuro. Ninguém mais vai parar o Flamengo, o Flamengo será imparável. A todos vocês, muito obrigado", agradeceu.

Em sua passagem pelo Flamengo, JJ venceu a Libertadores de 2019, Campeonato Brasileiro de 2019, Supercopa do Brasil de 2020, Recopa Sul-Americana de 2020 e Campeonato Carioca de 2020.